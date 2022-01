Près de 6 000 barils de pétrole déversés sur les côtes péruviennes

Le bras de fer entre la compagnie Repsol et le gouvernement est désormais engagé. "Nous attendons de l'entreprise qui a provoqué la catastrophe écologique qu'elle prenne toutes ses responsabilités", a déclaré le président péruvien. De son côté, l'entreprise, qui a déployé équipes et matériels sur place, pointe les autorités maritimes qui n’auraient pas émis d’avertissement concernant les conséquences de l'éruption aux îles Tonga. Le ministre de l'Économie a évalué les pertes, tous secteurs confondus, à plus de 50 millions de dollars.