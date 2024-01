VIDÉO - Primaire du New Hampshire : le match Trump/Biden se dessine un peu plus après la défaite de Nikki Haley

Donald Trump, a remporté mardi soir la primaire républicaine du New Hampshire, devant son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley. L'ex-président, déjà vainqueur dans l'Iowa la semaine dernière, se rapproche de l'investiture de son parti pour la présidentielle de novembre.

Nikki Haley refuse de déposer les armes. Mais pour combien de temps ? Même si elle a affirmé mardi soir que "cette course est loin d'être terminée", l'ancienne gouverneure est désormais en mauvaise posture : elle a été battue par Donald Trump lors de la primaire républicaine dans le New Hampshire. Un résultat qui, alors que le mois de janvier n'est pas terminé, ouvre la voie à un nouveau duel Trump/Biden en novembre.

Selon des projections de télévisions et plus de 60% des bulletins dépouillés, Donald Trump a remporté environ 54% des voix contre 44% pour son ex-ambassadrice à l'ONU. Cette dernière a aussitôt félicité l'ancien locataire de la Maison-Blanche, avant de tenter le tout pour le tout : se présentant comme "une battante", elle a averti son camp républicain qu'"une investiture de Trump serait une victoire pour Biden" le 5 novembre prochain.

Nikki Haley forcée à jeter l'éponge ?

Malgré sa ténacité, Nikki Haley est en mauvaise posture. Aucun républicain ayant remporté à la fois les primaires de l'Iowa et du New Hamsphire n'a jamais perdu l'investiture de son parti. Ses donateurs risquent ainsi de l'abandonner et de la forcer à jeter l'éponge. Surtout que, pour l'instant, les ennuis judiciaires de Donald Trump ne semblent pas avoir d'impact sur sa popularité.

Dans un discours de "victoire", le magnat de l'immobilier a de nouveau moqué son unique concurrente qu'il a pressée de se retirer. À 77 ans, il s'en est pris une nouvelle fois au président Biden, 81 ans, "le pire de l'histoire" des États-Unis, "un pays en déclin et défaillant".

L'équipe de la campagne Biden a reconnu qu'avec sa victoire dans le New Hampshire, Donald Trump avait "quasiment verrouillé l'investiture par le Parti républicain". Après l'annonce de la victoire de son rival, Joe Biden a d'ailleurs averti que la démocratie était "en jeu". Comme si la candidature de Trump était d'ores et déjà actée.