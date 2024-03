VIDÉO - Présidentielle en Russie : bombe, cocktail Molotov, jet d'encre... les images des incidents qui ont éclaté au 1ᵉʳ jour du scrutin

Plusieurs incidents ont émaillé, vendredi, le premier jour du scrutin présidentiel qui doit aboutir à la réélection de Vladimir Poutine, dimanche. Un bureau de vote a été visé par un jet de cocktail Molotov à Saint-Pétersbourg. Dans d'autres, des opposants ont déposé de l'encre dans les urnes ou ont incendié les isoloirs.

Les incidents se sont multipliés. En Russie, au premier jour de l'élection présidentielle qui doit voir, sans grand suspens, la réélection de Vladimir Poutine, plusieurs éléments sont venus perturber la bonne tenue du scrutin dans les grandes villes et dans les territoires occupés en Ukraine. Un responsable de la commission électorale locale a indiqué qu'une jeune femme avait tenté d'incendier avec un cocktail Molotov un bureau de vote à Saint-Pétersbourg. "Une femme de 20 ans a essayé de lancer un cocktail Molotov sur l'enseigne d'un bureau de vote" située dans une école, a indiqué Maxime Meïksine sur Telegram. "Ces agissements illégaux ont été efficacement stoppés par des policiers. Personne n'a été blessé", a-t-il ajouté.

Moscou : un isoloir en feu, premières arrestations Source : TF1 Info

À Moscou, un peu plus tôt, une femme a été interpellée après avoir "mis le feu" à un isoloir, selon l'agence de presse Ria Novosti. Une vidéo publiée en ligne montre d'importantes flammes jaillir avant que le feu ne soit éteint. Selon l'agence, "la commission électorale de Moscou a indiqué que le travail [dans le bureau de vote, NDLR] avait repris normalement".

De l'encre dans les urnes

Dans le même temps, une bombe a explosé, toujours sans faire de victimes, devant un bureau de vote de la région de Kherson, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine. "À Skadovsk, un engin explosif improvisé a été placé dans une poubelle devant le bureau de vote. Il y a eu une détonation, pas de victime", a indiqué sur Telegram la commission électorale régionale liée à l'occupation russe. Selon elle, les forces ukrainiennes ont aussi bombardé deux commissions électorales locales sans faire de victime.

Par ailleurs, dans plusieurs bureaux de vote sur le territoire russe, des opposants ont versé du colorant vert dans des urnes électorales. À la mi-journée, au moins sept personnes avaient été interpellées, accusées d'avoir perpétré de telles dégradations, dont cinq ont été placées en détention à Moscou et dans les régions de Voronej, Rostov et Karatchaïévo-Tcherkessie. La pratique, appelée "zelyonka" en russe, est bien connue dans le pays. Selon The Moscow Times, elle "a été largement utilisée lors d'attaques contre des militants de l'opposition dans les années 2010".

Au total, au moins 13 personnes ont été arrêtées depuis le début de la journée. Le motif de certaines de ces actions reste toutefois flou et il n'est pas établi qu'ils s'agissent de protestations contre le pouvoir. L'ONG OVD-Info a évoqué de possibles arnaques téléphoniques, fréquentes en Russie, contre la promesse d'une contrepartie financière. La cheffe de la commission électorale, Ella Pamfilova, a affirmé en ce sens que ces personnes agissaient pour de l'argent promis par "des salauds depuis l'étranger".