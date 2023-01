Prix de l'énergie : en Angleterre, des patients chauffés sur prescription médicale

Le programme testé dans la région contribue ainsi à payer les factures d'énergie du couple Panting, pour qu'il reste au chaud. "Au début, quelqu'un est venu nous voir pour tout nous expliquer. La température de la maison était de 14 degrés, il nous a dit qu'il faisait trop froid", affirme Cheryl dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Atteint de sclérose en plaque et de maladie respiratoire, son mari Marc apprécie ce changement. "Quand on ne peut pas bouger, on sent beaucoup plus le froid", témoigne-t-il, "ça fait toute la différence. Je suis bien plus heureux".