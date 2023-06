VIDÉO - Russie : quand la rébellion de Wagner fait grimper le prix du gaz

"Il y a eu un petit frémissement autour des prix de l'énergie", commente Pascal Perri, éditorialiste économique de LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Même s'il y a eu une poussée de fièvre, cela ne devrait pas changer vos factures de gaz", rassure-t-il. Cette hausse doit d'ailleurs être relativisée : en août 2022, le MWh de gaz se vendait... 198 euros, soit plus de cinq fois plus cher qu'actuellement.

Cette volatilité est visible de manière plus modérée sur le pétrole. Le cours du Brent a ainsi augmenté de 0,4% après la rébellion du chef de Wagner, Evgueni Prigojine : le baril se vend 74 dollars. "Cela reste une relative stabilité", poursuit Pascal Perri. "La principale préoccupation du monde de l'énergie portait sur l'instauration de la loi martiale, ce qui aurait changé les règles de production et de logistique des flux d'énergie", explique-t-il. "En quelques heures, les Américains avaient pris contact avec les autres pays producteurs de gaz et de pétrole pour prendre des dispositions."