VIDÉO - "La politique du pire" : Gérald Darmanin accuse Les Républicains d'être "la béquille du Rassemblement national"

Invité ce lundi soir sur TF1, Gérald Darmanin a vilipendé le choix du groupe Les Républicains de voter aux cotés du Rassemblement national contre son projet de loi. Le ministre de l'Intérieur a critiqué "l'alliance des contraires".

Les Républicains, "béquille" du Rassemblement national ? C'est en tout cas l'avis de Gérald Darmanin. Invité ce lundi sur TF1 après le revers de son projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a fustigé la "politique du pire" orchestrée, selon lui, par l'opposition.

"Je constate que l'alliance des contraires - du RN, des LR, de la Nupes - s'est mis d'accord pour faire tomber le texte du gouvernement, pour des raisons de politicaillerie", a dénoncé sur TF1 Gérald Darmanin. "De voir des LR faire la béquille du RN, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Cela fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais", a encore tancé le ministre de l'Intérieur.

"L'alliance des contraires, qui pensent différemment, se sont mis d'accord pour des raisons de politicailleries, pour faire tomber le gouvernement", a poursuivi le ministre, dont la démission a été refusée en début de soirée par Emmanuel Macron.

Avant d'ajouter : "Je veux donner des moyens supplémentaires aux policiers, aux gendarmes, aux préfets et aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé à cause d'une alliance entre la LFI et RN, aidée par les LR. Cela les déshonore, mais ne doit pas nous empêcher de donner les moyens de protéger les Français."