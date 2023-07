Pubs et magasins rouverts : la stratégie vaccinale porte ses fruits au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, on compte 32 millions de personnes vaccinées et moins de 3000 cas de coronavirus par jour. Aucun couvre-feu n'est imposé mais les établissements ont dû se plier à quelques règles. Partout dans le pays, les rideaux des commerces peuvent enfin se lever après plus de trois mois de fermeture. Les salons de beauté et les commerces non-essentiels avaient visiblement manqué aux clients, arrivés tôt ce matin.