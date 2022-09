VIDÉO - Les images du puissant séisme qui a frappé Taïwan

Un pont routier a également été sectionné en son centre alors que le bilan définitif du séisme n’est pas encore établi. Le tremblement de terre a été ressenti jusque dans la capitale Taipei. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a exhorté la population à être vigilante face à un risque de répliques. "L'approvisionnement en eau et en électricité dans certaines zones est également affecté par le tremblement de terre", a-t-elle écrit sur Facebook, soulignant que les secours sont à pied d’œuvre.

La veille, un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait frappé la même région et plusieurs secousses ont suivi. Celle de dimanche est cependant de loin la plus forte.

Taïwan et ses environs sont régulièrement frappés par des séismes du fait de leur localisation près de la jonction entre deux plaques tectoniques. L'île se trouve dans une région d'intense activité sismique du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique. Le tremblement de terre le plus meurtrier jamais enregistré à Taïwan, d'une magnitude de 7,6, s'était produit en septembre 1999 et avait fait plus de 2400 victimes.