VIDÉO - "Quand il va pleuvoir, tout va s'écrouler" : des villages difficiles d'accès pour les secours au Maroc

Les villages les plus reculés se rapprochent lorsque la circulation est à nouveau coupée. Mais le déblayage prend du temps et bloque le passage à ceux qui n'ont pas une minute à perdre. Dans une voiture bleue, une femme gravement blessée vient seulement d'être secourue et doit être transportée à l'hôpital. La priorité est de faciliter l'accès aux villages sinistrés, mais sur cette route où le danger est permanent, les habitants avancent la peur au ventre. "Quand il va pleuvoir, tout va s'écrouler, s'inquiète un automobiliste. Tout va nous tomber dessus. Là, on peut passer mais pour combien de temps."