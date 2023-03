VIDÉO - "Quand ils étaient bourrés" : à la TV publique russe, un député se paye la tête des élus français

La présentatrice lui demande alors s'il y a de l'alcool à la buvette de la Douma. "Pour être honnête, je ne sais pas. Je n’ai jamais posé cette question car je ne bois pas moi-même, lui assure Andrey Gurulyov, avant d'enchaîner : "Peu importe qu’il y ait de l’alcool ou non. Même si c’est le cas, il y a des heures de travail et des gens qui doivent faire leur devoir pendant ces heures. Je suis à la Douma depuis maintenant un an et demi. Je n’ai jamais vu quelqu’un avec les yeux injectés de sang ou sentant l’alcool", insiste-t-il.