VIDÉO - Quand la milice Wagner enlève des soldats de l'armée russe pour gonfler ses rangs

D'autres messages des jeunes mobilisés sont interceptés. "On nous livre à Wagner et ils nous enlèvent nos téléphones, tous nos moyens de communication. On ne sait pas ce qu’il va nous arriver, si on va prendre la route de Bakhmout ou pas. C’est le bordel (sic) en gros. On nous a vendus, je ne sais pas quoi faire", se lamente un soldat. "En fait, on a été vendus. On a eu notre argent et quelque chose a mal tourné", lance un autre, désorienté.