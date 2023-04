VIDÉO - Quand les "hippos de la cocaïne" sèment la zizanie en Colombie

Ces mammifères semi-aquatiques terrorisent de plus en plus la population car ils n'hésitent pas à charger les gens pour préserver ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Leur prolifération met en danger les moyens de subsistance des pêcheurs locaux et déstabilise l'écosystème fluvial.

Ces hippopotames ne sont la proie d'aucun prédateur. Dès lors, selon des études colombiennes, si rien ne se passe, ils pourraient être au nombre de 1400 en 2034. C'est donc une préoccupation constante pour les autorités, qui ont classé l’espèce comme envahissante. Une tentative de stérilisation massive a été tentée en vain. En mars dernier, Anibal Gaviria, le gouverneur Antioquia, a réussi mettre en place un programme d'exfiltration de 70 de ces animaux encombrants vers des sanctuaires en Inde et au Mexique, pour la fin du 1er semestre 2023. Le coût de l'opération s'élèverait à 3,5 millions de dollars.