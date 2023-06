VIDÉO - Quand New York disparait dans les fumées des incendies canadiens

Ces fumées contiennent des particules fines très dangereuses pour les poumons. Alors depuis quelques jours, un accessoire passé de mode depuis quelque temps fait son retour à New York : le masque chirurgical. À cause de cette fumée, New York était hier la ville la plus polluée au monde. Les autorités recommandent donc de rester chez soi et de ne pas faire d’activités physiques à l’extérieur, surtout pour les personnes les plus à risques.