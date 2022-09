VIDÉO - Quand Vladimir Poutine faisait plier les oligarques

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs oligarques russes opposés à l’invasion ont perdu la vie, souvent dans des conditions mystérieuses. Le dernier en date, Ravil Maganov, le patron du groupe pétrolier Lukoil, a été retrouvé mort des suites d’une "grave maladie" ou d’un suicide.

Ces caciques de l’économie russe paient cher leur soutien ou leur opposition au conflit ukrainien. Depuis le début de la guerre en Ukraine des sanctions financières sont imposées en Europe et aux États-Unis à l'encontre de ces proches du président Vladimir Poutine tandis qu'à l'intérieur du pays, Vladimir Poutine tient d’une main de fer ces puissants hommes d’affaires qu’il a contribué à enrichir et qu’il n’hésite pas à mettre au pli quand ils essaient de s’opposer à lui.

Comme lors de cette séquence, tournée en 2009 et dans laquelle on voit le maître du Kremlin, alors Premier ministre, ordonner à Oleg Deripaska, "le roi de l’aluminium", de venir signer le règlement d’arriérés de salaire et ainsi relancer une usine.