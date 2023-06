VIDÉO - Quarante jours seuls dans la jungle : les quatre enfants sauvés in extremis

L'armée avait très tôt trouvé des indices de leur passage, et les autorités étaient convaincues qu'au moins certains d'entre eux avaient survécu. Rescapés du crash du petit avion qui les transportait le 1er mai dernier, qui a tué leur mère et les deux pilotes, ils ont aussi su survivre aux conditions extrêmes de cette forêt impénétrable et inhabitée par l'homme.