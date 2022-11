Quatre Français arrêtés au Mali, la junte parle de "criminels"

Des ressortissants français entre les mains de Bamako. Le Mali a interpellé quatre personnes, membres selon la junte "d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants". Paris a confirmé en début de soirée cette information, sans fournir de détails.

Lundi, le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile avait évoqué dans un communiqué "une opération des forces de sécurité" dimanche "pour libérer des otages et appréhender les membres d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient" à Missabougou, dans l'est de la capitale malienne. Dix otages, dont trois femmes et trois enfants, ont été libérés et "quatre criminels, dont un Franco-sénégalais, deux Français et un Franco-malien" ont été arrêtés, précisait le communiqué.