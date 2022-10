Que disent les soldats russes à leur famille ?

Il est difficile de dire si ces écoutes fournies par l’Ukraine révèlent un sentiment général au sein des troupes russes, mais le moral semble atteint. La remise en cause du pouvoir central russe et de son président se fait très rare dans ces extraits, mais elle existe. “Poutine est un imbécile. Il veut envahir Kiev. On n’a aucune chance…”, cette phrase d’un soldat russe pleine de conviction a été enregistrée par les Ukrainiens il y a déjà plus de six mois.