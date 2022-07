VIDÉO - Que faire en cas d'attaque nucléaire ? La ville de New York publie un guide pour ses habitants

Pour la porte-parole du département des urgences de New York, la première règle est de se réfugier rapidement à l'intérieur de chez soi et s'éloigner le plus possible des fenêtres. Mais "se mettre à l'abri dans sa voiture n'est pas une option" selon elle. Une fois cette première étape accomplie, la seconde règle est de bien rester à l'abri, "fermez toutes les portes et les fenêtres. Si vous avez un sous-sol, allez-y", poursuit la porte-parole du département. La présentatrice de la vidéo précise que si la personne était dehors après l'attaque, il est impératif qu'elle se lave "immédiatement." Enfin, la dernière étape selon le département des urgences de New York est de rester connecté à l'information. "Regardez, écoutez, lisez les médias" souligne la porte-parole, "et ne sortez que lorsque les autorités compétentes le précisent".