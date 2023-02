REPORTAGE - "Que la justice aille jusqu'au bout" : le combat des proches des martyrs ukrainiens de Boutcha

Au premier abord, elle ressemble à une station service des plus classiques, avec ses pompes, ses affichages, sa boutique. Mais il y a quelques mois encore, le site de cette station de l'ouest de Kiev était dévasté, avec des lambeaux de tôles recouvrant le sol. Désormais, l'installation a été complètement réparée, comme le montre la vidéo du 20H de TF1 en tête d'article. La vie a repris son cours et il ne reste plus aucune trace des massacres perpétrés sur cette station d'autoroute.

En avril 2022, une équipe du JT de TF1 découvrait sur ces mêmes voies des scènes d'horreur, dont certaines images sont particulièrement violentes : des carcasses de voitures calcinées et des cadavres gisant à même le bitume, celui de civils délibérément pris pour cible. Certains corps étaient entassés et recouverts de pneus, sans doute dans une tentative d'y mettre le feu pour masquer le crime. D'autres, déjà carbonisés, jonchaient le sol.

Deux d'entre eux étaient totalement noircis. L'un, par terre, était accolé à une voiture, l'autre se trouvait sur la banquette arrière. Plusieurs mois ont été nécessaires pour les identifier formellement : il s'agissait de Maxim et Ksenya Iovenko, un couple qui tentait de fuir les Russes, emmenant à bord de leur véhicule leur fils alors âgé de six ans, Gordy, ainsi que la mère d'un ami. Tous deux ont survécu, et l'enfant est désormais à l'abri chez sa grand-mère Iryna. Devant les caméras de TF1, elle serre dans ses bras le petit garçon blond, qui affiche un sourire timide.