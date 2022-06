Québec : la province où les ados travaillent

Julia et Anthony travaillent une vingtaine d'heures par semaine et touchent environ 1 100 euros par mois. Sur les 85 employés de ce supermarché québécois, quatre ont moins de 16 ans. Et d'autres jeunes pourraient arriver parce que le patron a encore cinq postes à pourvoir. Au Québec, il n'est pas le seul à chercher des bras. Dans cette province du Canada, le taux de chômage est extrêmement bas, à peine 4%. Et cela pose des problèmes aux employeurs pour trouver de la main d'œuvre. Alors, les panneaux de recrutement fleurissent un peu partout dans la région.