VIDÉO - "Quelque chose d'énorme" : avec le séisme, la Turquie s'est déplacée de trois mètres

Située proche de l'épicentre, Islahiye a vu bon nombre de ses constructions détruites, quand d'autres ne sont pas effondrées. Comment l'expliquer ? Les bâtiments ayant le mieux résisté ont-ils été construits selon les normes anti-sismiques ? A priori non. "Dans une zone proche de l'épicentre, évidemment, ça met en difficulté les immeubles qui sont composés d'une partie rigide et d'une partie souple. Dès qu'on est dans une ouverture de magasin, dans une position de garage où on a une partie beaucoup plus souple du bâtiment par rapport à une partie dure, ce mouvement de rotation va agir sur le bâtiment et fragiliser la structure, voire l'endommager totalement", analyse Christophe Sira, ingénieur en sismologie. De quoi en déduire que ce sont sans doute des habitations, plus que des entrepôts ou des hangars, qui se sont effondrés, aggravant ainsi le bilan humain causé par les séismes.