Qui est Evan Gershkovich, journaliste américain arrêté en Russie pour "espionnage" ?

Âgé de 31 ans et résidant à Moscou, Evan Gershkovich couvre la Russie, l'Ukraine et l'ex-URSS pour la rédaction du WSJ depuis 2022. Cet Américain d’origine russe, parfaitement russophone, a auparavant travaillé depuis la capitale russe pour l’Agence France Presse (AFP) et le Moscow Times, journal en langue anglaise. "Ses articles sont également publiés dans le New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy et Politico Europe, entre autres", selon son site professionnel.

Certains confrères et consœurs du New York Times, rédaction où il a été assistant, ont décrit après son arrestation un journaliste rigoureux, mais aussi "un collègue attentionné et généreux". Son dernier article pour le WSJ remonte au 28 mars, à propos de l’effondrement de l’économie russe. Selon sa rédaction, c’est peut-être ce sujet qui provoqué à lui seul son arrestation. "L'arrestation de M. Gershkovich intervient quelques jours après que sa signature ait été publiée sur une dépêche révélatrice et largement lue documentant le déclin de l'économie russe. Le Kremlin ne veut pas que cette vérité soit dite", estime ainsi le comité de rédaction du WSJ, formulant une seconde hypothèse, d’ordre diplomatique : "L'arrestation pourrait également être aux accusations portées la semaine dernière par le ministère américain de la Justice contre Sergueï Vladimirovitch Cherkasov".