Le pouvoir et une revanche lui tendent les bras : qui est Rishi Sunak, favori pour diriger le Royaume-Uni ?

Né en 1980 à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, Rishi Sunak n'est pas un inconnu sur la scène politique britannique. Il y a quelques semaines encore, au moment où Boris Johnson lâchait les rênes du pays, beaucoup l'imaginaient lui succéder. Il faut dire que le quadragénaire avait évolué durant plus de deux au sein du gouvernement dirigé par "BoJo" avant de démissionner le 5 juillet 2022. Un départ perçu par certains comme une trahison et qui a en partie expliqué sa défaite face à Liz Truss. Cette dernière désormais écartée après un bref passage au pouvoir, Sunak est bien parti pour ajouter une nouvelle ligne à son (déjà) imposant CV.

Avant de devenir Secrétaire en chef du Trésor puis de rejoindre le gouvernement en tant que "Chancelier de l'Échiquier" (l'équivalent du ministre des Finances en France), c'est dans la finance que le conservateur a fait ses gammes. Aîné de trois enfants et fils d'un médecin généraliste et d'une pharmacienne, il rappelle volontiers que sa famille d'origine indienne a émigré au Royaume-Uni il y a 60 ans. Après quelques livraisons de médicaments dans sa jeunesse et un job de serveur "au restaurant indien au bout de la rue", il a rapidement intégré des établissements prestigieux pour réaliser ses études. Le Winchester College tout d'abord, très chic pensionnat pour garçons, puis les universités d'Oxford, et de Stanford (États-Unis). Il y a mené un cursus centré autour de la politique, de la philosophie et de l'économie.