VIDÉO - Qui est Yahya Sinouar, le chef du Hamas à Gaza qu'Israël a juré d'"éliminer" ?

"Nous allons trouver Sinouar et nous allons l'éliminer", a déclaré samedi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à propos de Yahya Sinouar, le chef du Hamas à Gaza. Qui est ce responsable du groupe armé à l'origine de l'attaque du 7 octobre dernier ?

En plus de ses fonctions de chef du bureau politique du Hamas depuis 2017 et de chef du renseignement, Yayha Sinouar est "aux yeux d'un certain nombre de Palestiniens un symbole de la résistance à Israël", explique sur LCI Myriam Benraas, professeure en relations internationales à l'Université Schiller, tandis que côté israélien, il est "considéré comme le chef spirituel de la lutte armée à Gaza".