Qui sont les fans de Charles III ?

Avant de devenir roi, le prince Charles était très engagé pour ses associations. C'est dans ce cadre moins formel que Noémi Michalik, Française de Londres, a eu cette chance. Elle a vu Charles en vrai, un souvenir inoubliable. Ces dernières années, sa mère vieillissante, Charles est devenu le plus actif de la famille royale, avec plus de 300 engagements par an.