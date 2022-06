Ravitaillement dangereux sur la ligne de front en Ukraine

En attendant le retour de la première équipe, une deuxième distribution a lieu dans les quartiers de la ville, souvent désertés, mais pas toujours. Comme si les commandos russes pouvaient déjà s'infiltrer dans les zones résidentielles, l'escorte surveille le périmètre. Les habitants qui restent sont souvent les plus pauvres et les plus mal en point. Il est décidément de plus en plus difficile de secourir les civils près des zones de combat.