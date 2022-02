Rayan, l'espoir des secouristes

Entre les sauveteurs et Rayan, c'est une roche plus dure qui entrave les derniers efforts. Selon les médias locaux, il resterait à peine plus d'un mètre entre les secouristes et l'enfant de cinq ans, piégé dans ce puits depuis cinq jours. Malgré le froid glacial, des milliers de Marocains sont restés toute la nuit pour soutenir la famille. "C'est comme si l'un de nos propres enfants était tombé dan ce puits. Nous prions pour lui", confie l'un deux.