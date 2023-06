VIDÉO - Rébellion de Wagner : après avoir fait trembler Poutine, Pregojine quitte Rostov sous les applaudissements

Après une journée folle, les acclamations. Samedi soir, Evgueni Prigojine et les mercenaires de Wagner ont quitté Rostov, ville dont ils avaient pris le contrôle en début de journée. Le patron de Wagner, en tête du cortège, a pris quelques selfies avec des habitants et serré des mains, tout en étant acclamé en héros aux cris de "Wagner, Wagner!". "La colonne du groupe Wagner a quitté Rostov et s'est dirigée vers ses camps", a indiqué dans la nuit le gouverneur de la région Vassili Goloubev sur Telegram.

Suite à la journée de rébellion armée spectaculaire, qui a vu le président biélorusse Alexandre Loukachenko jouer le médiateur entre son homologue russe et le tempétueux chef de Wagner, ce dernier, qui avait promis la veille "de libérer le peuple russe" en lançant ses troupes vers Moscou, a finalement fait machine arrière afin d'éviter de faire couler le "sang russe".