Rebond du Covid : le pic atteint chez certains de nos voisins, une bonne nouvelle pour la France ?

Si le pic paraît être atteint du côté de l'Autriche, les contaminations s'orientent désormais à la baisse en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. À y regarder de plus près, le rebond observé en mars sous l'effet par BA.2 semble être sur le déclin depuis près d'une semaine dans ces pays. Selon les données du site Our World in Data, ce dernier se serait échelonné sur trois semaines environ.