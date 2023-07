Erdogan prêt à soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan... mais pose ses conditions

Ankara met la pression. Alors que l'adhésion de la Suède à l'Otan continue de bloquer, la Turquie a exposé lundi sa condition pour faciliter le processus. "Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et, ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande", a ainsi déclaré Recep Tayyip Erdogan, à la veille du sommet annuel de l'alliance à Vilnius (Lituanie). "Presque tous les membres de l'Otan sont membres de l'UE. Je m'adresse à ces pays qui font attendre la Turquie depuis plus de 50 ans et je m'adresserai à eux à Vilnius", a lancé le chef d'État turc, fraichement réélu. "Notre nation a des attentes (...) Nous sommes la Turquie, nous ne sommes pas un pays ordinaire", a-t-il insisté.