VIDÉO - Ottawa et New York plongées dans un épais nuage de fumée à cause des incendies canadiens

À New York, la pointe des gratte-ciel, tout comme la statue de la Liberté, deviennent presque invisibles. Dans le quartier de Times Square, le jour et la nuit se confondent désormais, à la stupéfaction des habitants. New York a été, pendant quelques heures, la ville la plus polluée au monde. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, cette fumée âcre provoque de sérieuses difficultés respiratoires.