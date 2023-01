La COP28 aux Émirats sera présidée par le PDG d'un groupe... pétrolier

Sultan Ahmed al-Jaber a également dirigé la délégation de son pays à la COP27 en Égypte, l'une des délégations les plus importantes de l'histoire des négociations sur le climat. Il avait été nommé en 2009 au sein du groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique à l'ONU par le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon. "Sultan Al Jaber a été le fer de lance de l'action climatique des Émirats bien avant, et pendant, son mandat à ADNOC", affirme l'expert climatique à Chatham House, Karim Elgendy.

Pour autant, cette nomination a renforcé les craintes des militants qui plaident pour une sortie des énergies fossiles afin de limiter le réchauffement de la planète. Le choix d'une personnalité issue "d'une industrie qui est elle-même responsable de la crise" crée un "conflit d'intérêts", assure ainsi la directrice de l'organisation Climate Action Network International, Tasneem Essop. Les défenseurs de l'environnement dénoncent par ailleurs l'influence croissante des lobbyistes du secteur pétrolier et gaz. Ils étaient plus de 630 à la COP27, un nombre en hausse de plus de 25% par rapport à la conférence précédente à Glasgow, selon les associations. Le contingent le plus nombreux venait des Émirats arabes unis, l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. "La COP28 doit se conclure par un engagement sans compromis sur une sortie de tous les combustibles fossiles : charbon, pétrole et gaz", affirme Tracy Carty de Greenpeace International, en estimant qu'il "n'y a pas de place" pour cette industrie dans les négociations.