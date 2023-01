67 ans en 2027 : les Espagnols, eux aussi, vont partir plus tard à la retraite

Dans une entreprise, le sujet aussi fait débat. Comment financer le système, alors que les retraités sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus longtemps ? "Ça paraît logique d'augmenter cet âge de départ. Mais en même temps, devoir travailler jusqu'à 67 ans, pour moi, ce n'est pas une bonne idée", confie Telmo Rivero, assistant administratif.