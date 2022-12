Réforme des retraites - Le patron du Medef appelle à accélérer : "Il faut y aller !"

Estimant que cette réforme ne serait pas la dernière, pour lui, "il faut que les Français se disent que la démographie fait qu'il va falloir petit à petit faire des réformes des retraites, comme ce que font les Scandinaves". Prenant l'exemple de la Suède, Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit favorable à un système qui s'ajusterait en fonction de l'espérance de vie. "Nous, on a proposé qu'à un moment, une fois la réforme faite, on ait, comme les Suédois, un système qui s'ajuste en fonction de l'espérance de vie, parce qu'au fond, c'est un équilibre à trouver entre le temps passé à la retraite et le temps de travail", a-t-il avancé.

Pour le président syndical, s'interroger sur l'allongement de la vie et déterminer "à chaque fois qu'on gagne un an d'espérance de vie, comment on le répartit". "Avec une nuance, et je me fais le porte-parole des syndicats, c'est qu'il y a un écart en fonction des professions, pris en compte avec ce qu'on appelle les carrières longues ou la pénibilité, mais il faut aussi prendre en compte l'espérance de vie par profession", a nuancé Geoffroy Roux de Bézieux.