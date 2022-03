Réfugiés accueillis en France : de quel statut vont-ils bénéficier ?

Dans la ville du Cannet, sur la Côte d'Azur, des familles ukrainiennes rencontrent les Français qui vont les accueillir chez eux. Une équipe de TF1 assistait à ce premier contact avec des femmes et des enfants arrachés par la guerre à leur pays et à leurs proches, qu'on peut voir dans le reportage en tête de cet article. "On a laissé nos hommes derrière nous", témoigne une jeune femme, "et on espère au moins sauver nos enfants". Partout en France, les mêmes scènes de rencontre entre Ukrainiens et Français : 15.000 réfugiés seraient déjà sur le territoire.