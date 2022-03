Réfugiés ukrainiens : Alena de retour dans sa famille de cœur

Premier petit-déjeuner français pour Alena, son mari et leur fille. Ils sont en sécurité dans l'Hexagone, mais ne pensent qu'à leurs proches, leur famille et leurs amis, bloqués en Ukraine. "Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas sorties, car elles n'ont pas les moyens pour partir et pour vivre ailleurs. Elles sont obligées de se cacher", raconte-t-elle.