Réfugiés ukrainiens : comment la Pologne s'organise ?

A Przemysl, un centre commercial est transformé en première base d’accueil. "On leur offre un endroit pour se reposer et pour dormir. Après, on s'occupe des transports pour les envoyer dans les plus grandes villes comme Varsovie ou Cracovie", raconte un bénévole. Face à cet afflux de réfugiés en Pologne, 900 000 Ukrainiens, c'est tout le pays qui doit faire face.