Réfugiés ukrainiens : l’heure des au revoir

Albina et ses deux filles, des réfugiées ukrainiennes, terminent leurs bagages. Il est temps pour elles de dire au revoir à Bertrand et Marie-Christine, un couple de Vendéens qui les a accueillies chez eux pendant deux mois. "Tout le monde est sympa dans cette famille, on s'est vraiment senties comme chez nous. Ils ont tout fait pour qu'on oublie la guerre et qu'on garde notre santé mentale", nous affirme Viktoria, la fille d'Albina.