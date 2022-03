Réfugiés ukrainiens : la solidarité en France

Cendrine et Pascal Ribier accueillent chez eux Nathalia et ses enfants de huit et douze ans. Après ce long périple, un lit pour se reposer et beaucoup de reconnaissance. Pour ces parents de quatre enfants, c’est tout naturel de les recevoir. "Tout le monde est tombé d’accord sur le fait qu’on ne pouvait pas rester sans rien faire", affirme le mari.