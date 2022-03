Réfugiés ukrainiens : leur nouvelle vie en France

En attendant, Oksana, Marta et Yuri Lototska-Holubka découvrent leur nouvelle maison. La famille Quillet est prête à les accueillir plusieurs mois s'il le faut. Ils veulent se rendre utiles. Et grâce à leur solidarité, Oksana et ses enfants sont en sécurité, mais ils pensent aux hommes restés au pays et espèrent vite rentrer chez eux. L'association ne compte pas s'arrêter là. D'autres bus sont déjà en route pour l'Ukraine pour acheminer du matériel et récupérer d'autres réfugiés.