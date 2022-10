Regain de tension à Jérusalem

Cet après-midi, depuis Gaza, le Hamas a envoyé des roquettes sur tout le sud du pays et jusqu'aux abords de Jérusalem. Pour la première et depuis longtemps, les sirènes ont retenti dans la ville sainte. Cela a forcé les habitants à se réfugier dans les abris. Et en début de soirée, l'armée a répliqué avec un bombardement qui aurait fait neuf morts dans la bande de Gaza.