VIDÉO - Regardez l'arrestation du suspect à l'origine des fuites de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine

Les télévisions ont diffusé en boucle ces images aériennes. On peut y voir un homme, mains sur la tête, portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des agents armés et en tenue de camouflage, avant d'être interpellé puis escorté vers un véhicule. Il s’agit de Jack Teixeira, le jeune homme de 21 ans soupçonné d'être à l'origine d'un des plus graves scandales de fuites de documents confidentiels depuis dix ans aux États-Unis.