VIDÉO - Lors de son interview fleuve, Poutine répond à un sosie virtuel généré par IA

Lors de son émission fleuve ayant duré 4 heures le président russe a été interrogé ce jeudi 14 décembre par sa propre version générée par une intelligence artificielle. Une question portant sur les doubles de Vladimir Poutine, référence aux rumeurs persistantes sur l'état de santé du président depuis des années et son éventuel recours à des sosies.

Une touche d'humour inattendu. Le président russe Vladimir Poutine s'est retrouvé face à lui-même, ou plutôt face à son double virtuel généré grâce à la technologie "deepfake". Ce jeudi, le président russe a participé à sa grande séance de questions-réponses télévisée face aux médias et à ses concitoyens russes, où il a notamment répondu à notre envoyé spécial en Russie Jérôme Garro (voir la vidéo ci-dessous).

À cette occasion, un étudiant de Saint-Pétersbourg, qui l'interrogeait sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle, est alors apparu à l'image sous les traits et avec la voix de Vladimir Poutine, grâce à un trucage numérique.

"S'il y a un intérêt, nous sommes prêts" à discuter avec la France, répond Poutine à TF1-LCI Source : TF1 Info

L'étudiant demande s'il est vrai que le président russe a recours à de "nombreux sosies", déclenchant quelques éclats de rire dans l'assemblée. Ne donnant pas sa véritable identité, le jeune homme fait référence aux rumeurs récurrentes et déjà démenties par le Kremlin selon lesquelles Vladimir Poutine serait malade et aurait recours à des doublures pour certaines apparitions publiques.

"Je vois que vous pouvez me ressembler et parler comme moi", lui répond Vladimir Poutine. "Mais j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'une seule personne devait me ressembler et utiliser ma voix, et il s'agit de moi-même (...) d'ailleurs, c'est mon premier sosie", a-t-il poursuivi.