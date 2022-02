Rencontre Macron-Poutine : pourquoi une grande table ?

Jamais une table diplomatique n'aura suscité autant de réactions et de parodies sur les réseaux sociaux. Pourquoi y a-t-il une telle distance entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ? Depuis la pandémie, le président russe, âgé de 69 ans, impose à ses collaborateurs et à ses visiteurs des conditions sanitaires draconiennes, comme le raconte notre envoyée spéciale qui était dans l'avion du chef de l’État et de sa délégation.