Rentrée aux États-Unis : jamais sans mon cartable blindé !

Sur le site d'un fabricant, Guard Doc Security, la vidéo de représentation n'y va pas par quatre-chemins. Les produits sont sûrs et testés par un laboratoire indépendant, nous indique-t-on. Le prix se situe entre 100 et 300 euros pour enfants ou adulte aussi. Le patron Yasir Sheikh confirme une explosion des ventes en cette rentrée sans plus de détails surtout depuis le mois de mai.