VIDÉO - "Sept à Huit" : l'étonnant business des chasseurs de prime en Arizona

Direction l’Arizona, où une équipe de reportage de "Sept à Huit" suit dans la vidéo en tête de cet article des chasseurs de prime dans leur quotidien. Dans cet État américain, aucune formation n’est requise. Il suffit d’avoir plus de 18 ans, un permis de port d’arme et un casier judiciaire vierge. Et la profession est très peu contrôlée, donnant un sentiment d’impunité à ces policiers du dimanche, ce qui engendre régulièrement des dérapages.

Tous travaillent pour des "bail bonds", des sociétés privées qui ont fait de la libération sous caution un business lucratif. Lorsqu’un délinquant n’est pas en mesure de payer sa caution, elles se portent garantes auprès de la justice dans l’attente de son procès. En échange, celui-ci devra lui verser 10% du montant de la caution et respecter toute une série de mesures. Si le délinquant ne se présente pas à son procès, la "bail bond" devra payer sa caution, sauf si elle le retrouve dans les 30 jours.