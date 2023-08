VIDÉO - "Sept à Huit" : la folie des enfants mannequins en Chine

Érigés en poules aux œufs d'or, ces petits Chinois sont soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux. En guise d'illustration, une équipe de Sept à Huit s'est rendue à Wuhan, juste avant la pandémie de Covid-19, pour rencontrer une de ces enfants stars. Dans la chambre de Wuhen, 9 ans, peu de jouets, mais un pèse-personne et une photo géante d'elle sur une affiche publicitaire. Dès le petit-déjeuner, sa maman, mère au foyer, lui impose la discipline d'une championne. "Elle prend du calcium, du zinc, des vitamines pour la peau et des vitamines pour les cheveux", détaille-t-elle. Un dopage au service de la beauté.

Autre contrainte, chaque matin, Wuhen s'entraîne à défiler comme sur un podium, avec un livre sur la tête. "C'est dur de rester bien droite au début", lance-t-elle, ajoutant : "Depuis que je participe à des défilés de mode, quand en classe des profs me posent des questions, je ne suis plus jamais timide". "Maintenant, elle dégage du magnétisme, des ondes de confiance", renchérit sa mère. Et cette confiance paye. La petite fille a gagné plusieurs concours de beauté, mais la famille ne souhaite pas révéler le montant de ses cachets.