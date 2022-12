VIDÉO - La Première dame ukrainienne face à la guerre : l'interview d'Olena Zelenska dans "Sept à Huit"

Pour autant, hors de question d’accorder la moindre concession à la Russie pour aboutir à une paix, comme le suggèrent aujourd’hui certains observateurs. "Nous ne sommes pas prêts d'oublier nos concitoyens qui sont aujourd’hui dans les territoires occupés. Ce serait une trahison. Nous devons les libérer. La majorité de notre peuple considère que la victoire serait la récupération de tous nos territoires", assume-t-elle. Olena Zelenska dit néanmoins redouter cette fin d’année, marquée par l’arrivée d’un hiver glacial. "Un grand nombre de villages et de villes sont aujourd’hui privés d’électricité.(...) Le danger, c’est un blackout total. Ce serait terrible", s’inquiète-t-elle.

Venue en ce mois de décembre à Paris pour relayer les demandes de l’Ukraine à l’Europe, l'épouse de Volodymyr Zelensky remercie la France pour son soutien et l’aide fournie depuis le début du conflit. "Près de 150.000 personnes déplacées se trouvent en France et reçoivent une aide de l’État, des collectivités locales et des populations. Et nous en sommes reconnaissants", remercie la Première dame ukrainienne. "Nous avons aussi mis en place un grand projet, le convoi de la vie, poursuit-elle. Nous devions évacuer rapidement les enfants atteints de cancer. Car recevoir une chimio dans les caves et sous les bombes, c’est bien évidemment impossible. Brigitte Macron s’occupe personnellement d’eux. Je la remercie pour cela."