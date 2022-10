VIDÉO - Autodéfense et dérapages : la fièvre des armes à feu au Brésil

Depuis plusieurs années, on assiste à un engrenage des armes au Brésil. Et le président sortant Jair Bolsonaro n'est pas étranger à ce phénomène. Ancien militaire et en faveur des armes à feu, le candidat d'extrême-droite a libéralisé le port d'armes à travers le Brésil, qui a connu une multiplication par six du nombre de permis de port d'armes au cours de son mandat.

C'est le cas de Louana et son mari, suivis par les équipes de "Sept à Huit" et qui ont décidé de franchir le pas. D'autant plus que ces dernières années, les formalités pour posséder une arme en toute légalité ont été simplifiées. Bien qu'il soit interdit de porter une arme dans la rue, les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir.