VIDÉO "SEPT A HUIT" - Sri Lanka : les incidents causés pas les éléphants se multiplient

D'autres bêtes n'hésitent pas à se servir directement dans les villages ou dans les plantations des paysans. "On ne peut pas trop leur en vouloir aux éléphants", reconnaît Sunil, un agriculteur. "Avant, dans notre village, il y a très longtemps, il n'y avait que cinq maisons. Mais les familles s'agrandissent. Et nous qui sommes nés dans la forêt, on a dû la raser pour construire nos maisons, pour nos plantations. On a fait tout ça pour survivre", souligne-t-il encore.

Mais dans cette guerre de subsistance, les éléphants semblent être les perdants. Pour se protéger, certains habitants installent des clôtures électriques autour de leur terrain. D’autres, plus radicales, n’hésitent pas à s’armer. Chaque année, ce sont 400 éléphants qui sont tués, accidentellement ou volontairement.